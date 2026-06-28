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Gorka Aranberri: “Hanka onarekin hasi dugu denboraldia"

Iragarkia
Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du, Buitrago de Lozoyako (Madril) Riosequillo urtegian jokatu den Eusko Label Ligarako lehen estropada puntuagarria, eta garaipena lortzeko faborito nagusi jotzen zuten iragarpenak berretsi ditu.

Orio

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