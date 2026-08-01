Santurtziko ikurrina
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Orio trebe ibili da Santurtzin ere

Lehen eta bigarren txandak hankaz gora jarri dituzte kaleen arteko desberdintasunek, baina faboritoen artean ez da sorpresarik egon eta Oriok zazpigarren garaipena lortu du.
SANTURTZI (BIZKAIA), 01/08/2026.- La trainera de Orio se ha proclamado vencedora de la XLVII Ikurriña de Santurtzi la Eusko Label Liga 2026 de traineras, disputada este sábado en aguas de Santurtzi (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña

Orioko arraunlariak, Santurtziko ikurrina eskuratu berritan. Argazkia: EFE

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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orio gailendu da gaur Eusko Label Ligako Santurtziko XVLII. Ikurrinan, ibaiko baldintzetara ere ederki moldatzen dela erakutsiz. Lehen eta bigarren txandak hankaz gora jarri dituzte kaleen arteko desberdintasunek, baina faboritoen artean ez da sorpresarik egon eta Oriok zazpigarren garaipena lortu du.

Ohorezko txandak izan ditu arraun egiteko baldintza onenak, eta hori nabaria izan da lehiatzeko orduan. San Nikolas ontziak hasieratik hartu du estropadako agintea, Zierbena, Bermeo eta Getaria atzean utzita. Emoziorik gabeko txanda izan da, eta Gorka Aranberrik gidatutako ontzia gailendu da 19 minutu eta 38 segundoko denbora eginda. Bigarren Zierbena sailkatu da 11 segundora, hirugarren Bermeo 17ra eta laugarren Getaria 21era.

Beste bi txandetako lehia estuagoa izan da. Korronteek hegaletako kaleak bilatzera behartu dituzte traineruak, eta bata bestearen atzetik ibili behar izan dira. Horrek epaileek zenbait abisu ematea eragin du; izan ere, elkarren artean gehiegi hurbildu dira batzuetan.

Hala, Chapelak lortu du lehen txandako denborarik onena, 20 minutu eta 8 segundoko denbora eginda. Zalantza zen bigarren txandakoak denbora hori hobetzeko gai izango ziren. Donostiarrak marka hobetu du, ozta-ozta, bi segundo gutxiago behar izan baititu. Gainerakoak, berriz, Chapelaren atzetik geratu dira sailkapenean.

Beheko postuei begira, Ondarroa, San Juan, Lekeitio eta Ares izan dira eguneko ontzi geldoenak.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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