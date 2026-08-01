Orio muestra su superioridad en la ría de Santurtzi
Orio se ha impuesto este sábado en la XVLII Ikurriña de Santurtzi de la Liga Eusko Label, demostrando que también se adapta perfectamente a las condiciones de la ría. La primera y segunda tanda han quedado patas arriba por las diferencias entre calles, pero no ha habido sorpresas entre los favoritos y Orio ha logrado su séptima victoria.
La embarcación San Nicolás ha tomado el mando de la regata desde el principio, dejando atrás a Zierbena, Bermeo y Getaria. Ha sido una tanda sin emoción y la embarcación comandada por Gorka Aranberri se ha impuesto con un tiempo de 19 minutos y 38 segundos, siendo segunda Zierbena a 11 segundos, tercera Bermeo a 17 y cuarta Getaria a 21.
La lucha en las otras dos tandas ha sido más tensa. Las corrientes han obligado a las traineras a buscar las calles laterales y han tenido que circular una tras otra, lo que ha provocado algunos avisos de los jueces, ya que se acercaban demasiado entre ellos.
Así, en la primera tanda el mejor tiempo ha sido para Chapela, con un tiempo de 20 minutos y 8 segundos. La duda ha sido si los de la segunda tanda serían capaces de superar ese tiempo. Ha costado, pero Donostiarra ha conseguido superar la marca por tan sólo dos segundos y ha sido la única que lo ha conseguido, ya que el resto han quedado por detrás de Chapela en la clasificación.
De cara a los puestos de abajo, Ondarroa, San Juan, Lekeitio y Ares han sido las embarcaciones más lentas del día.
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