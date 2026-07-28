Eusko Label Liga
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Bederatzi bermeotar, ‘Bou Bizkaia' traineruan

Iragarkia
Bermeo-Urdaibai-etxeko-arraunlariak-harrobia
18:00 - 20:00

Bou Bizkaia traineruan ari diren bermeotar batzuk. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Horietako bat Aitor Gondra patroia da. Gainera, Oier Guenak eta Asier Ruiz de Alegriak denboraldi honetan egin dute debuta gorenean. Argi dute kupoen baldintzak mesede egin diela. Orain arte Bilbo, Castro eta Getxoko banderak astindu dituzte.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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