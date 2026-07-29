‘Lekittarra' une gozoan da, eta igandean etxean egingo du arraun
Isuntzako emakumezkoen traineruak bere lehendabiziko bandera lortu du. Gizonezkoen trainerua ere bide onetik doa. Igandeko estropadan bikain aritu ziren Getxon, eta hirugarren egin zuten. Lekittarrak mailari eustea zuen helburu denboraldi hasieran eta, oraingoz, urrats sendoak eman ditu hori lortzeko.
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Iñaki Goikoetxea: “Kaleen artean aldeak egoteak kezkatzen gaitu"
Asteburuan Galizian jokatuko dira arraun liga nagusietako estropadak. Aurten bi asteburu izango dituzte bertan. Iñaki Goikoetxea 'Sagua' Lekittarrako patroiarekin izan gara, aurretik duten asteburuaz hitz egiteko. Galiziara bidean harrapatu dugu.
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Iñaki Goikoetxea (Lekittarra): ''Herria oso pozik dago, eta horrek betetzen gaitu''
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Josu Aboitiz, Isuntzaren historia bizia
Isuntzako kirol zuzendariak ibilbide luze eta mardula dauka arraunaren munduan. Denetarik egin du; arraunlari eta entrenatzaile ere ibili da. Gaur egun, Osertz Aldai entrenatzailearen laguntzailea ere bada.