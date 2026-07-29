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‘Lekittarra' une gozoan da, eta igandean etxean egingo du arraun

Iragarkia
Isuntza-Lekittarra-emakumezkoen-traineruaren-historian-lehen-bandera
18:00 - 20:00

Isuntzako emakumezkoen traineruak inoiz lortutako lehen bandera. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Isuntzako emakumezkoen traineruak bere lehendabiziko bandera lortu du. Gizonezkoen trainerua ere bide onetik doa. Igandeko estropadan bikain aritu ziren Getxon, eta hirugarren egin zuten. Lekittarrak mailari eustea zuen helburu denboraldi hasieran eta, oraingoz, urrats sendoak eman ditu hori lortzeko. 

Lekittarra Arrauna Eusko Label Liga

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