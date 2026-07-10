Orioko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
Euskotren eta Eusko Label Ligetako hirugarren jardunaldian Orioko Estrepada eta Orioko Kanpina bandera jokatuko dira. Bideoan Orioko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke.
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Caixabank Banderaren estropaden emanaldia, zuzenean, Castro Urdialesetik.