Eusko Label eta Euskotren Ligak
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Orioko estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Batimetría y condiciones del campo de regatas de Orio
18:00 - 20:00
Orioko estropada-zelaia. Irudia: EiTB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label Ligetako hirugarren jardunaldian Orioko Estrepada eta Orioko Kanpina bandera jokatuko dira. Bideoan Orioko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ikus daitezke. 

Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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