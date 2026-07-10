Batimetría y condiciones del campo de regatas de Orio
Las ligas Euskotren y Eusko Label viven su tercera jornada con la disputa la Bandera Camping de Orio y la Regata de Orio. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Orio.
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La regata de Bermeo en la Bandera Caixabank, vista desde la minicámara
La embarcación vizcaína ha sido la ganadora de la cuarta jornada de la Liga Eusko Label. Esta es la regata de la embarcación Bermeotarra, vista desde la minicámara.
Mikel Calleja: “Ha sido un día caótico"
El remero de Bermeo Mikel Calleja ha compartido las sensaciones vividas en la regata de hoy en Castro, donde se ha proclamado campeón de la bandera CaixaBank por delante de Orio. (Video en euskera).
¡Donostiarra se ha llevado la baliza por delante!
Donostiarra ha tenido problemas en la ciaboga del segundo largo. El patrón Arkaitz Díaz ha puesto su trainera sobre una ola y después no han podido dar bien la ciaboga.
Bermeo manda en la loca regata de Castro
En una regata condicionada por el oleaje, la 'Bou Bizkaia' ha sido la que mejor ha sabido leer la mar, y ha sumado su segunda victoria en la Liga Eusko Label.
La regata de Arraun Lagunak en la Bandera Caixabank, vista desde la minicámara
La embarcación donostiarra ha sido la ganadora de la cuarta jornada de la Liga Euskotren, vista desde la minicámara.
Nagore Osoro: “Se oyen muchas cosas, y con la victoria de hoy dormiremos más tranquilas"
La patrona de Arran Lagunak se muestra satisfecha tras ganar la Bandera CaixaBank de Castro. Afirma que, con la mar brava, han hecho una buena regata y que han demostrado no remar "sólo en la ría".
Arraun Lagunak sigue intratable, esta vez en Castro Urdiales
La Lugañene consigue su cuarta bandera del verano en otras tantas regatas disputadas y no parece tener rival. Segunda ha sido San Juan a 24,34 segundos, mientras que Orio ha sido tercera a 24,48 segundos. Ambas traineras han remado en la primera tanda, en una regata marcada por el fuerte viento y una mar muy movida.
EN DIRECTO: Bandera Caixabank de las Ligas Euskotren y Eusko Label
Retransmisión, en directo, de las regatas de la Bandera Caixabank desde Castro Urdiales.
José Luis Korta, diseñador del campo de regateo de Castro: “Yo intentaría hacer aquí una regata con seis calles"
Korta diseñó el campo de regateo de Brazomar, lugar en el que este sábado por la tarde se disputa la Bandera Caixabank en las ligas Eusko Label y Euskotren. Lo hizo a comienzos del siglo XXI, cuando entrenaba a Castro, y nadie mejor que él conoce las características de este campo.