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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Orio

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Batimetría y condiciones del campo de regatas de Orio
18:00 - 20:00
Campo de regateo de Orio. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Orioko estropada eremuko batimetria eta baldintzak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las ligas Euskotren y Eusko Label viven su tercera jornada con la disputa la Bandera Camping de Orio y la Regata de Orio. En el vídeo se pueden ver las condiciones y características del campo de regatas de Orio. 

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