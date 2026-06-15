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Arraun Lagunak eta Orio, nagusi denboraldiaurrean

Gorka Aranbarri
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok eta Arraun Lagunakek nagusitasuna erakutsi dute denboraldiaurreko hiru txapelketetan. Tolosaldea izan da Lugañeneren gertuenekoa aurkaria, San Nicolasena berriz, Donostiarra.

Arraun Lagunak Orio Arrauna

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