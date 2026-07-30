Euskotren Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zumaiak mailari eustea du lehentasuna

Iragarkia
Zumaia-Telmo-Deun-Euskotren-Liga
18:00 - 20:00

Zumaiako Telmo Deun trainerua. Irudia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Denboraldi erdia igarota, Zumaia azken-aurreko postuan da sailkapenean, mailari eusteko playoffak jokatzeko postuan, alegia. Beste urte batez onenekin egon nahi dute, baina kontuz ibili beharrean dira, zuzeneko jaitsieran dagoen Donostiarra puntu bakar batera dutelako.

Emakume kirolariak Zumaia Arrauna Euskotren Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X