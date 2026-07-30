Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Zumaiak mailari eustea du lehentasuna
Denboraldi erdia igarota, Zumaia azken-aurreko postuan da sailkapenean, mailari eusteko playoffak jokatzeko postuan, alegia. Beste urte batez onenekin egon nahi dute, baina kontuz ibili beharrean dira, zuzeneko jaitsieran dagoen Donostiarra puntu bakar batera dutelako.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Zumaiako Saregileak, Euskotren ligako ezustekoa
Bederatzi urteren ostean bueltatu da Zumaia Euskotren Ligara. Ezusteko itzela ematen ari da gainera, laugarren postuan nahiko egonkortuta baitago. Taldeko Maddi Aranburu eta Ainhoa Segurola arraunlariekin bildu gara taldeak egoera nola bizi duen jakiteko
Gehiago ikusi