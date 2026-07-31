Arrauna
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ZUZENEAN: Santurtziko Ikurrina

Iragarkia
Arrauna 2026ko Ligak
18:00 - 20:00
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Arrauna 2026ko Ligak
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label Ligetako Santurtziko Ikurrinaren zuzeneko emanaldia.

Arrauna

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Juan-Mari-Etxabe-Arraun-Lagunak-elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

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