Haizeak eta itsaso kaskarrak baldintzatutako asteburuaren analisia
Euskotren Ligako larunbateko estropada bertan behera geratu zen, eta horrek ekarritako sokaren analisia egin du Sara Gandarak. San Juanek, larunbatean Donostian gertatutakoa argitzeko, ohar bat argitaratu du. Bestalde, Bermeo Urdaibaik izan zuen asteburuaz aritu da: aurki eta ifrentzu.
Zure interesekoa izan daiteke
Bermeoren azken metroak Getxoko Ikurrinan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinaren azken metroak. Bermeok astindu du bandera.
Jon Salsamendi: “Gaur Bermeo ez da talderik onena izan”
Urdaibako entrenatzailea bere taldearen garaipenarekin pozik agertu da, baina ez du uste Getxoko estropadan arraun egiten onenak izan direnik. Larunbatean itsasoak kendu ziena, baina, bueltan eman die igandean.
Bermeo, amesgaiztotik loriara Getxoko Ikurrina irabazita
Lehen txandan aterata, denborarik onena egin du; Getaria izan da bigarren, eta Lekittarra, berriz, hirugarren. Bestalde, ohorezko txandakoek egun beltza izan dute, eta onena, Zierbena, zazpigarren postuan sailkatu da.
2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Arraun Lagunaken azken metroak Getxoko Ikurrinan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Getxoko Ikurrinaren azken metroak. Arraun Lagunakek astindu du bandera.
Xubane Uribarrena: “Talde honek zerbait baldin badauka, hori burua da”
Arraun Lagunakeko arraunlariak Getxoko estropadan bizitakoa azaldu du. Bere taldeak lan ona egin duela uste du eta arraunlarien kontzentrazioa goraipatu du. Atzo Donostian izan zen polemikaz ere hitz egin nahi izan du eta oso argi utzi du bere iritzia.
Orioren estropada Fabrika Banderan, minikameratik ikusita
Oriotar ontziak Eusko Label Ligako zortzigarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Urdaibai kanporatu egin dute, bigarren ziabogako baliza istriborrean uzteagatik
Asier Zurinagak gidatzen duen ontzia deskalifikatu egin dute XVIII. Fabrika Banderan, bigarren ziabogako baliza istriborrean uzteagatik.
Gorka Aranberri: “Estropada eroa izan da”
Orioko patroiak San Nikolas ontziaren garaipenaz hitz egin du. Onartu du estropada "eroa" izan dela: "Itsasoaren nibelean jartzen ez bazara, jan egiten zaitu". Gaurko kondizioak arriskutsuak izan direla onartu du, baina "arrauna hau da", esan du.