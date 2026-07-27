EUSKOTREN ETA EUSKO LABEL LIGAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Haizeak eta itsaso kaskarrak baldintzatutako asteburuaren analisia

Iragarkia
fabrika-bandera-bertan-behera-san-juanen-oharra
18:00 - 20:00

San Juanek argitaratutako oharra, iragan larunbateko jarrera argitzeko. Irudia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren Ligako larunbateko estropada bertan behera geratu zen, eta horrek ekarritako sokaren analisia egin du Sara Gandarak. San Juanek, larunbatean Donostian gertatutakoa argitzeko, ohar bat argitaratu du. Bestalde, Bermeo Urdaibaik izan zuen asteburuaz aritu da: aurki eta ifrentzu.       

Arrauna Euskotren Liga Eusko Label Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X