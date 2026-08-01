EUSKO LABEL ETA EUSKOTREN LIGAK
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Santurtziko estropada eremuko batimetria eta baldintzak

Iragarkia
Santurtziko estropada eremuko batimetria
18:00 - 20:00

Santurtziko estropada eremua. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskotren eta Eusko Label ligetako hamargarren jardunaldian, Santurtziko ikurrina izango dute jokoan. Bideo honetan, Santurtziko estropada eremuko baldintzak eta ezaugarriak ditugu ikusgai.

Santurtzi Arrauna Euskotren Liga Eusko Label Liga

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Juan-Mari-Etxabe-Arraun-Lagunak-elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxabe, larunbatean gertatutakoari buruz: “Erabakirik zuzenena hartu zen, han ez zegoen girorik arraunean egiteko"

"Pertsonalki, oso harro nago hartutako erabakiarekin", adierazi du Arraun Lagunaken entrenatzaileak, iragan larunbatean, Donostian, bertan behera utzitako estropadari buruz. "Zigorra etortzen bada ere, harro hartuko dut, oso lasai egin dut lo". San Juanen jarrerari buruz: "Beti dago... Ez dut esango ardi beltz bat... Baina azalpenak eman beharko dituzte".

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