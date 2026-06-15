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Arraun Lagunak y Orio dominan en la pretemporada

Gorka Aranbarri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak eta Orio, nagusi denboraldiaurrean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Orio y Arraun Lagunak han demostrado su superioridad en los tres torneos de pretemporada. Tolosaldea ha sido el rival más cercano al Lugañene, mientras que el de San Nicolás ha sido el Donostiarra.

Arraun Lagunak Orio Remo

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