Arraun Lagunak y Orio dominan en la pretemporada

Orio ha conseguido un doblete en la regata disputada en Lekeitio en vísperas del Campeonato de Euskadi. En categoría femenina, la trainera dirigida por Xanti Zabaleta ha aventajado en 14 segundos a Hibaika y en 23 a Zumaia, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto a San Juan (+9) y Zarautz (+11), segundo y tercero, respectivamente.