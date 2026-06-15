Arraun Lagunak y Orio dominan en la pretemporada
Orio y Arraun Lagunak han demostrado su superioridad en los tres torneos de pretemporada. Tolosaldea ha sido el rival más cercano al Lugañene, mientras que el de San Nicolás ha sido el Donostiarra.
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Orio y Arraun Lagunak no permiten sorpresas y se proclaman campeones de España
La San Nikolas ha roto la regata en el segundo largo para ganar por decimoséptima vez el título masculino, con Kaiarriba Donostiarra, segundo, y Zierbena, tercero. En la modalidad femenina, la Lugañene gana su tercer título estatal tras terminar por delante de Astillero y Perilló.
Las traineras vascas estarán en la final del Campeonato de España
Las cuatro embarcaciones vascas que participan en el Campeonato de España han logrado el pase a la final. En categoría femenina el mejor tiempo ha sido para Arraun Lagunak, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto. El domingo por la mañana se disputarán las finales.
El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña
Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.
Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña
Donostia Arraun Lagunak lo hará en la modalidad femenina, mientras que Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena estarán en la masculina
Xubane Uribarrena: “Queremos seguir ganando banderas, aunque para muchos sea aburrido"
La remera de Arraun Lagunak, única que sigue en la trainera desde 2015, destaca que han trabajado duro y que la intención es seguir ganando banderas.
Orio y Arraun Lagunak, campeones de Euskadi de traineras
Los aguiluchos no fallan y cumplen con los pronósticos con mucha superioridad en la modalidad masculina este domingo en Getaria. Arraun Lagunak ha hecho lo propio en la competición femenina.
Jon Urresti: “Este tipo de campeonatos no se ganan muchas veces, es una bandera de peso"
El remero de la trainera de Orio Jon Urresti se ha mostrado satisfecho tras ganar el Campeonato de Euskadi de Traineras, que además han ganado en Getaria, su pueblo, y ha destacado que para él es una bandera "de peso".
Orio se lleva las dos banderas de Lekeitio
Orio ha conseguido un doblete en la regata disputada en Lekeitio en vísperas del Campeonato de Euskadi. En categoría femenina, la trainera dirigida por Xanti Zabaleta ha aventajado en 14 segundos a Hibaika y en 23 a Zumaia, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto a San Juan (+9) y Zarautz (+11), segundo y tercero, respectivamente.
Getaria acoge este domingo el Campeonato de Euskadi de traineras
Una decena de embarcaciones tomarán parte en la segunda cita oficial de la temporada tras los provinciales del pasado fin de semana. Se podrá seguir en directo a través de ETB1 y kirolakeitb.eus (12:00 horas).