Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Asier Arego, debutaria balitz bezala gozatzen arraunean
Asteburu honetan Santurtzin jokatuko dira Euskotren eta Eusko Label ligetako estropadak. Hori baliatuta, Asier Arego bertako traineruko patroiarekin egon gara. 2010ean arrauna utzi zuen, baina itzuli eta aurten egin du debuta maila gorenean.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Label Ligara itzulita, mailari eustea du Santurtzik helburu
KAE Ligan bi denboraldi egin ondoren, ilusioz hartu du Santurtzik Eusko Label Liga. 2020 eta 2021eko txapeldunek mailari eustea dute helburu nagusi, hala adierazi du Alexander Esteban entrenatzaileak
ZUZENEAN
Duela min.
Santurtzi, pozez beteta, Sotera berriz ere Eusko Label ligan ikusita
Joan den asteburuko lorpena eta gero, ilusioz eta pozik daude Santurtzin, Alexander Esteban entrenatzaileak elkarrizketa honetan azaldu duenaren arabera.
Gehiago ikusi