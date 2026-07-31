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Asier Arego, debutaria balitz bezala gozatzen arraunean

Iragarkia
Asier Arego
18:00 - 20:00
Asier Arego, Santurtziko patroia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asteburu honetan Santurtzin jokatuko dira Euskotren eta Eusko Label ligetako estropadak. Hori baliatuta, Asier Arego bertako traineruko patroiarekin egon gara. 2010ean arrauna utzi zuen, baina itzuli eta aurten egin du debuta maila gorenean.

Santurtzi Arrauna

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