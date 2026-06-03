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Euskotren Liga eta Eusko Label Liga, ekainaren 28tik aurrera, EITBn

Arrauna
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Denboraldiko txapelketa nagusia hastear da, eta, ohi bezala, ETB1ek eta kirolakeitb.eus-ek estropada guztiak emango dituzte, zuzenean.

Euskotren Liga Eusko Label Liga Emakume kirolariak Arrauna

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