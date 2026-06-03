La Liga Euskotren y la Liga Eusko Label, desde el 28 de junio, en EITB
La competición más importante de la temporada está a punto de empezar, y, como siempre, ETB1 y kirolakeitb.eus van a emitir, en directo, todas las regatas.
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Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio
Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.
Primera regata de las ligas Euskotren y Eusko Label, en Buitrago del Lozoya
La temporada de remo de este año arrancará en Buitrago del Lozoya, en Madrid, con una regata especial. Esta primera cita tendrá lugar el 28 de junio.
Mikel Olazabal recibe el premio Airean
El periodista de EITBKirolak ha sido galardonado por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi. Mikel Olazabal, que está apunto de jubilarse, ha recibido el premio a una larga trayectoria, de 42 años. Ha sido durante muchos años director de deportes en ETB, y también la voz de las regatas en verano.
Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Hondarribia, satisfecha con el nivel mostrado en remo olímpico
Este fin de semana ha finalizado la primera edición de la Liga nacional española de remo olímpico. Hondarribia es el único club vasco que ha participado con equipo masculino y femenino.
Unai Emery patrocinará al club de remo Hondarribia
El actual entrenador del Aston Villa se ha convertido en patrocinador del club de remo de su pueblo, de Hondarribia. El acuerdo de colaboración, que en principio, es de tres años, lo han presentado esta sábado. En adelante, la marca Ekipate By UE, perteneciente al grupo de empresas de Unai Emery, lucirá en la proa de la trainera de Hondarribia.
Las Ligas Eusko Label y Euskotren arrancarán el último fin de semana de junio en Madrid
Galicia será el escenario de la competición los días 17 y 18 de julio y el fin de semana del 29 y 30 de agosto. La Liga Euskotren terminará el 22-23 de agosto en Zarautz y la Liga Eusko Label el 19-20 de septiembre en Bermeo y Portugalete.
Zierbena B y Astillero vencen en Portugalete
Astillero, en categoría femenina, y Zierbena B, en masculina, han dominado la primera prueba de la temporada de remo en Portugalete, condicionada por el mal estado del tiempo y la mar.
Resumen de la temporada de remo 2025
La tripulación masculina de Orio ha completado una temporada histórica, con 16 victorias. En las regatas femeninas, Arraun Lagunak se ha impuesto en la Liga Euskotren, así como en la Bandera de Donostia, la de Gipuzkoa y la de España. En las ligas principales, los hombres de Kaiku y Cabo han perdido nivel, y lo mismo ha ocurrido con las mujeres de Hondarribia.