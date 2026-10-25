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Lea Stern y Yorben Lauryssen se imponen en el ciclocross de Ormaiztegi
Euskaraz irakurri: Lea Stern eta Yorben Lauryssen nagusitu dira Ormaiztegiko Ziklo-krosean
La suiza Lea Stern y el belga Yorben Lauryssen se han impuesto en el 54º ciclocross de Ormaiztegi.
En categoría femenina, Stern ha finalizado con un tiempo de 51 minutos y 3 segundos, siendo segunda Lucía González a 13 segundos y tercera Sofía Rodríguez a 1 minuto y 26 segundos.
En categoría masculina, Lauryssen ha entrado en primera posición, seguido de Gonzalo Inguanzo a 36 segundos y de Raúl Mira a 36.
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