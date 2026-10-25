La suiza Lea Stern y el belga Yorben Lauryssen se han impuesto en el 54º ciclocross de Ormaiztegi.

En categoría femenina, Stern ha finalizado con un tiempo de 51 minutos y 3 segundos, siendo segunda Lucía González a 13 segundos y tercera Sofía Rodríguez a 1 minuto y 26 segundos.

En categoría masculina, Lauryssen ha entrado en primera posición, seguido de Gonzalo Inguanzo a 36 segundos y de Raúl Mira a 36.