Gotzon Martín afianza al Euskaltel-Euskadi en el ‘top 30' con su triunfo en Panamá

El bizkaíno Gotzon Martín ha ganado la clasificación general final de la Clásica Provincia de Chiriquí, en Panamá, y ha dejado prácticamente asegurada la presencia del Euskaltel-Euskadi entre los 30 mejores equipos de la temporada 2026.

Martín ha sido segundo en la segunda y definitiva etapa, en la que se ha impuesto el panameño Roberto Carlos González, y ha certificado así su triunfo en la general. La victoria del corredor de Orozko es la novena de la temporada para el equipo vasco.

El objetivo de la escuadra naranja en el país centroamericano era sumar el mayor número posible de puntos para afianzarse en el 'top 30' de la clasificación mundial y optar a invitaciones para las pruebas más importantes del calendario de 2027. Una meta que, a falta de la confirmación definitiva de la UCI sobre la clasificación final de la temporada, ha conseguido encarrilar.