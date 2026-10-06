Frantziak Mundialeko mendekua hartu eta Italia gainditu du Europako Txapelketako errelebo mistoan
Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berthet, Cedrine Kerbaol eta Maeva Squibanek osatutako talde frantziarrak minutu eta 12 segundo atera dizkio Italiari. Podiuma Luxenburgok osatu du.
Frantziako selekzioak urrezko domina eskuratu du Europako errepideko txirrindularitza txapelketako errelebo mistoan, Italia gaindituta. Duela bi aste, Montrealgo Munduko Txapelketan, Italia gailendu zen; beraz, frantziarrek errebantxa hartu dute Ljubljanan (Eslovenia).
Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berthet, Cedrine Kerbaol eta Maeva Squibanek osatutako talde frantziarrak Italiak baino minutu bat eta 12 segundo gutxiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko. Podiuma Luxenburgok osatu du.
Montrealgo Munduko Txapelketan, bi aste lehenago, Italia Frantzia baino gehiago izan zen. Ljubljanan, ibilbide erdiko igoerak protagonismo handia du, eta espezialistentzat ez da hain egokia. Frantziarrek 2025ean lortutako garaipena errepikatu dute Europako Txapelketan.
Europako Txapelketaren ibilbide guztiak 22,1 kilometroko zirkuitu baten inguruan egituratzen dira, non protagonista Mozjancako igoera den (2,1 kilometro % 10,2ko batez besteko maldarekin, % 15,8 aldapa batzuekin). Errelebo mistoa zirkuituari bi bira ematean zetzan, bat gizonezkoek eta bestea emakumezkoek.
Proba honetan sei selekziok baino ez dute parte hartu, Esloveniak, Ukrainak, Luxenburgok, Poloniak, Frantziak eta Italiak.
Italia, junior mailako txapelduna
Aurretik, Italiako selekzioak urrezko domina eskuratu du junior mailako errelebo mistoan. Talde italiarrak 1:07:22.19ko denboran amaitu du proba.
Italiak Norvegia (Europako txapelduna 2025ean) ordezkatu du palmaresean. Poloniak (1:07:45.21) eta Suitzak (1:07:52.27) osatu duten podiuma.
Maila guztietako banakako erlojupekoek asteazken honetan itxiko dute Europako Txapelketa.