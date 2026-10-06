La selección de Francia se ha hecho con la medalla de oro en la categoría de relevo mixto en los Europeos de ciclismo en carretera, que se disputan en Liubliana (Eslovenia) del 2 al 7 de octubre, tomándose la revancha de los Mundiales contra Italia.

El combinado francés, compuesto por Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berthet, Cedrine Kerbaol y Maeva Squiban, ha terminado la prueba con un tiempo de 1h00:19.05, un minuto y 12 segundos mejor que Italia (1h01:31.31), que se ha quedado con la plata. El podio lo ha completado Luxemburgo, con 1h03:53.58.

En el Mundial de Montreal, dos semanas antes, Italia fue superior a Francia. En Liubliana, con un recorrido con gran protagonismo para la subida central, menos apto para especialistas, los franceses han revalidado el título que ya consiguieran en 2025 en los Europeos de su país.

Todas las rutas de estos Europeos se articulan en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista es el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). El relevo mixto consistía en dar dos vueltas al circuito, una los hombres y otra las mujeres.

Solo participaban en esta prueba seis selecciones (Eslovenia, Ucrania, Luxemburgo, Polonia, Francia e Italia).