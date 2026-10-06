Alex Aranburu se rompe la clavícula en la Coppa Bernocchi y pone fin a su temporada de 2026
El ciclista vasco del Cofidis Alex Aranburu se ha roto la clavícula en la Coppa Bernocchi, en Italia, y, en consecuencia, se ha visto obligado a dar por finalizada su temporada de 2026. En concreto, Aranburu sufrió una caía en el esprint que decidió el vencedor de la prueba, este lunes, y, tal y como ha detallado el equipo francés, presenta fractura de la clavícula derecha y fractura compuesta en el ala ilíaca.
El Cofidis, en redes sociales, ha lamentado la lesión de Aranburu. La carrera fue ganada por el corredor francés del Decathlon Noa Isidore.
En paralelo, este martes, el Euskaltel-Euskadi ha continuado sumando puntos en su pugna por acceder a uno de los treinta primeros puestos de la clasificación mundial. En este contexto, Xabier Berasategi ha sido sexto en la Binche-Chimay-Binche, en Bélgica, y Hodei Muñoz décimo, con Gari Ugarte en decimotercera posición, y Gotzon Martín decimocuarto. El Euskaltel-Euskadi se ha hecho con 70 puntos, de esta manera.
En el Grand Prix El Djazaïr, disputadas dos etapas, Iker Mintegi es líder, y Danny van der Tuuk, ganador de la primera jornada, ocupa la segunda posición.
Por último, hay que destacar la excelente carrera realizada por Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) en Tres Valles Varesinos, donde ha sido sexto.