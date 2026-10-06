Alex Aranburu se rompe la clavícula en la Coppa Bernocchi y pone fin a su temporada de 2026

El ciclista vasco del Cofidis Alex Aranburu se ha roto la clavícula en la Coppa Bernocchi, en Italia, y, en consecuencia, se ha visto obligado a dar por finalizada su temporada de 2026. En concreto, Aranburu sufrió una caía en el esprint que decidió el vencedor de la prueba, este lunes, y, tal y como ha detallado el equipo francés, presenta fractura de la clavícula derecha y fractura compuesta en el ala ilíaca.

El Cofidis, en redes sociales, ha lamentado la lesión de Aranburu. La carrera fue ganada por el corredor francés del Decathlon Noa Isidore.