Paris-Tourseko 120. edizioaren profila, ibilbidea eta garaipena lortzeko faboritoak
Aurten ere, garaipena lortzeko hautagaien zerrenda mahasti arteko bere ibilbidea bezain luzea da. Besteak beste, Matteo Trentin, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Christophe Laporte eta Dorian Godon daude faboritoen artean.
Paris-Tours Frantziako txirrindularitza egutegiko hitzordu garrantzitsuenetako bat da bere historiagatik, urriaren 11n, igandea, bere 120. edizioa jokatuko baita. Aurten ere, garaipena lortzeko hautagaien zerrenda mahasti arteko bere ibilbidea bezain luzea da. Lasterketa klasikoa zuzenean eskainiko du EITBk.
Irteerako zerrendan bost irabazle ohi daude, egungo txapelduna barne, Matteo Trentin (Tudor). 2015ean, 2017an eta 2025ean gailendu ondoren, italiarra Paris-Tours lau aldiz irabazten duen lehen txirrindularia izan daiteke, baina horretarako aurkari zuzen bat gainditu beharko du: Jasper Philipsenek (hirugarren 2024an eta iaz ez zuen parte hartu) brontzea urreagatik aldatu nahi du. Flandriarrak 17 etapa irabazi ditu itzuli handietan.
Horrez gain, Belgikak beste hautagai batzuk ditu. Horien artean, sasoi bikainean iritsiko den Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Merlierrek debuta egingo du Paris-Toursen, uda garaipenez bete ondoren. Arnaud De Lie (Lotto Intermarche) Frantziako klasikoak irabaztera ohitu da, baina Paris-Tours oraindik falta du.
Frantziak ere etxean irabazteko hautagaiak ditu. Christophe Laportek (Visma-Lease a Bike) — garaile 2024an — garaipena errepikatu nahi du, iaz bigarren amaitu ondoren.
Bere herrikide Dorian Godon (Netcompany Ineos) irabazteko gai da hainbat egoeratan, dela talde txiki bateko esprint batean, dela lasterketa ireki eta erasokorrago batean.
Frantziako klasikoaren ibilbidea:
Chartres-Tours (216,2 kil0metro)
París-Tours 2026 klasikoaren profila. Irudia: EITB
Fitxa teknikoa
- Ibilbidea: Chartres–Tours.
- Distantzia: 216,2 km
- Irteera ordutegia: 11:55
- Iristeko ordutegia: 16:46 (47 km/h) | 16:58 (45 km/h) | 17:12 (43 km/h)
- Mendiak: Cote de Cangey, 148,2. kilometroan; Cote de Limeray, 150,7. kilometroan; Cote du Bois de Chancay, 174,4. kilometroan; Cote de la Vallee du Vau, 185. kilometroan; Cote de la Rochere, 190,1. kilometroan; Cote de la Vallee de Chartier, 195,5. kilometroan; Cote de Vouvray, 200,9. kilometroan; eta Cote de Rochecorbon, 207,4. kilometroan.