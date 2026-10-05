La París-Tours es una de las grandes citas del calendario ciclista francés, no solo por su longevidad —el domingo 11 de octubre se celebrará su 120.ª edición—, sino también por una historia que abarca más de un siglo de campeones, batallas y desenlaces a veces inesperados. Un año más, la lista de aspirantes a la victoria es tan extensa como la de los caminos entre viñedos que jalonan su recorrido. La clásica gala será emitida, en directo, por EITB.

En la lista de salida figuran cinco antiguos ganadores, incluido el vigente campeón, Matteo Trentin (Tudor). Tras imponerse en 2015, 2017 y 2025, el italiano podría convertirse en el primer ciclista en ganar la París-Tours en cuatro ocasiones, pero para ello deberá superar a un rival con una cuenta pendiente. Jasper Philipsen —tercero en 2024 y ausente el año pasado—, ganador de 17 etapas en grandes vueltas, buscará cambiar el bronce por el oro. De lograrlo, pondría fin a una inusual sequía para Bélgica, país que acumula seis ediciones sin conocer la victoria desde el triunfo de Jelle Wallays en 2019.

Bélgica confiará en el velocista del Alpecin-Premier Tech, pero cuenta con otras bazas. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) llega en excelente forma y debutará en la prueba tras un verano repleto de victorias. Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) se ha acostumbrado a ganar clásicas francesas, pero la París-Tours aún falta en su palmarés.

Francia también cuenta con numerosas bazas para triunfar en casa. El ganador francés más reciente, Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) —vencedor en 2024—, buscará repetir triunfo tras haber terminado segundo el año pasado.

Su compatriota Dorian Godon (Netcompany Ineos) es capaz de ganar en muy diversas situaciones, ya sea en un esprint de un grupo reducido o en una carrera más abierta y ofensiva, tal como ocurrió con Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) y Paul Lapeira (Decathlon-CMA CGM), quienes dejaron escapar su oportunidad en el tramo final de la edición anterior.

Este es el recorrido de la clásica francesa: