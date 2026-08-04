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Igoera eta esprinta, eta Brennanen garaipena, Burgosko Itzuliko lehen etapako azken kilometroan

Iragarkia
Brennan esprinta
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Visma taldeko txirrindulari britainiarra bikain gailendu da, Castillo mendatean; izan ere, amaierari onena eman dio taldekideen lan ederrari. 

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