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Pello Bilbao: “Podiumaren lehiatik hain hurbil egotea sorpresa izan da niretzat"

Iragarkia
Pello Bilbao
18:00 - 20:00
Pello Bilbao txirrindularia. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkaitarrak bosgarren egin du Donostiako Klasikoan bere azken parte hartzean. Podiumetik hain gertu geratu izanak amorrua eman diola onartu du. 

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