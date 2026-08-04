1ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Subida y esprint, con victoria de Brennan, en el último kilómetro de la primera etapa de la Vuelta a Burgos

Publicidad
Brennan esprinta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igoera eta esprinta, eta Brennanen garaipena, Burgosko Itzuliko lehen etapako azken kilometroan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista británico del equipo Visma ha obtenido un brillante triunfo, en el Alto del Castillo, al rematar de manera inmejorable el excelente trabajo de sus compañeros.

Vuelta a Burgos Ciclismo Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X