Donostiako Klasikoa
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Lasterketa erabaki duten azken kilometroak!

Iragarkia
Donostiako Klasikoa igoeta
18:00 - 20:00
Carapaz eta Evenepoel, azken igoeran. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Remco Evenepoelek erasoa jo du eta berak egin du lasterketako onenen aukeratketa. Azken kilometroan bera eta Richard Carapaz lehiatu dira nor baino nor gehiago. Pello Bilbaok bosgarren egin du bere azken partaidetzan.

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