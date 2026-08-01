Lasterketa erabaki duten azken kilometroak!
Remco Evenepoelek erasoa jo du eta berak egin du lasterketako onenen aukeratketa. Azken kilometroan bera eta Richard Carapaz lehiatu dira nor baino nor gehiago. Pello Bilbaok bosgarren egin du bere azken partaidetzan.
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Bizkaitarrak bosgarren egin du Donostiako Klasikoan, bere azken partaidetzan. Podiumetik hain gertu geratu izanak amorrua eman diola onartu du.
Evenepoel, Donostiako Klasikoko errege
Remco Evenepoel txirrindulari belgikarrak bere laugarren Donostiako Klasikoa irabazi du, Richard Carapaz ekuadortarra mendean hartuta. Garaipen honekin, Red Bull-BORA taldeko txirrindulariak historia egin du Donostiako Boulevardean bere laugarren txapela eskuratuta. Pello Bilbao, bere aldetik, bosgarren postuan helmugaratu da.
Donostiako Klasikoan arituko diren txirrindulariak eta taldeak aurkeztu dituzte
Larunbat honetan Donostiako Klasikoa lehiatuko da. Bertan, Euskaltel-Euskadi, Caja Rural eta Kern Pharma euskal taldeak arituko dira, baita Pello Bilbao, Ion Izagirre edo Xabier Mikel Azparren euskal txirrindulariak ere, besteak beste. Honela joan da aurkezpen ekitaldia.
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Red Bull – BORA – hansgrohe taldeko txirrindulariak istripua izan du duela egun batzuk, esloveniarrak berak sare sozialetan baieztatu duenez.
Donostiako Klasikoak erakusleiho izaten jarraitzen du txirrindulari handientzat
Donostiako Klasikoko parte-hartzaileen zerrendan izen ospetsuak agertzen dira. Michal Kwiatkowski edo Remco Evenepoel bezalako izarrek, besteak beste, Donostiako helmugan arrakasta errepikatzea bilatuko dute.
ZUZENEAN: Donostiako Klasikoa, Donostia-Donostia (221,1 km)
Donostiako Klasikoaren 45. edizioaren zuzeneko emanaldia.
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21 urterekin, sailkapen orokorreko lehen garaipena da txirrindulari arabarrarentzat itzuli batean.
Markel Belokik irabazi du Aingo Tourraren bigarren etapa, eta lider jarri da
21 urterekin, txirrindulari arabarrak profesional gisa lortzen duen lehen garaipena da. 2025ean Alsaziako Tourra irabazi zuen, eta 2023an Espainiako junior erlojupeko txapeldun izan zen.