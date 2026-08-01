Omenaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ion Izagirre, Pello Bilbao eta Bauke Mollema omendu dituzte Donostian azkenekoz aritu ostean

Iragarkia
Ion Izagirre Pello Bilbao Bauke Molema txirrindulariei omenaldia Donostiako Klasikoan
18:00 - 20:00

Ion Izagirre, Pello Bilbao eta Bauke Mollema. EITBren irudia.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X