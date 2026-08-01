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Ion Izagirre: “Erlaitzen ikusi dut ez nengoela onenekin egoteko moduan"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ion Izagirrek azkeneko aldiz parte hartu du Donostiako Klasikoan. Gipuzkoarra saiatu da, baina ez du bere egun onena izan. 

Donostiako Klasikoa Ion Izagirre Insausti Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

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