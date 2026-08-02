81. edizioa
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Natnael Tesfatsionek irabazi du Getxoko Zirkuitua

Iragarkia
Getxoko Zirkuitua podioa
18:00 - 20:00
Lasterketako podiuma. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Natnael Tesfatsion (Movistar) eritrearra nagusitu da 2026ko Getxoko Zirkuituan. Azken metroetako esprint estuan erabaki da garailea, eta euskal txirrindulari ugari izan dira lasterketa bereganatzeko lehian. Helmugan, Tesfatsion izan da azkarrena, Pau Miquel (Bahrain) izan da bigarren eta Alex Aranburu (Cofidis), berriz, hirugarren.

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