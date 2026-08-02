Natnael Tesfatsion gana el Circuito de Getxo

El eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar) se ha impuesto en el Circuito de Getxo 2026. El vencedor se ha decidido en un apretado esprint de los últimos metros en el que varios ciclistas vascos han luchado por hacerse con la carrera. En la meta, Tesfatsion ha sido el más rápido, seguido por Pau Miquel (Bahrain) y tercero Alex Aranburu (Cofidis).