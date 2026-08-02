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Natnael Tesfatsion gana el Circuito de Getxo

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Getxoko Zirkuitua podioa
18:00 - 20:00
Podio de la carrera. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Natnael Tesfatsionek irabazi du Getxoko Zirkuitua
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KIROLAK EITB

Última actualización

El eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar) se ha impuesto en el Circuito de Getxo 2026. El vencedor se ha decidido en un apretado esprint de los últimos metros en el que varios ciclistas vascos han luchado por hacerse con la carrera. En la meta, Tesfatsion ha sido el más rápido, seguido por Pau Miquel (Bahrain) y tercero Alex Aranburu (Cofidis).

Alex Aranburu Circuito de Getxo Otras competiciones de ciclismo Ciclismo

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