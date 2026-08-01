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Pello Bilbao: “Estar tan cerca del podio ha sido una sorpresa para mí"

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Pello Bilbao
18:00 - 20:00
El ciclista Pello Bilbao. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Pello Bilbao: "Podiumaren lehiatik hain hurbil egotea sorpresa izan da niretzat"
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