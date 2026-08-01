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Ion Izagirre, Pello Bilbao y Bauke Mollema, homenajeados en su última participación

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Ion Izagirre Pello Bilbao Bauke Molema txirrindulariei omenaldia Donostiako Klasikoan
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, Pello Bilbao y Bauke Molema. Imagen EITB.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre, Pello Bilbao eta Bauke Molema omenduak beren azken parte-hartzean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los tres ciclistas se retiran al final de la presente temporada y han recibido el homenaje de los aficionados que se han acercado a la meta de la Clásica San Sebastián.

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