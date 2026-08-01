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Ion Izagirre: “En Erlaitz he visto que no estaba en condiciones de estar con los mejores"

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18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: "Erlaitzen ikusi dut ez nengoela onenekin egoteko moduan"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ion Izagirre ha corrido su última la Clásica San Sebastián. El gipuzkoano lo ha intentado, pero no ha tenido su mejor día. 

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