Ion Izagirre: “En Erlaitz he visto que no estaba en condiciones de estar con los mejores"
Ion Izagirre ha corrido su última la Clásica San Sebastián. El gipuzkoano lo ha intentado, pero no ha tenido su mejor día.
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Los tres ciclistas se retiran al final de la presente temporada y han recibido el homenaje de los aficionados que se han acercado a la meta de la Clásica San Sebastián.
Pello Bilbao: “Estar tan cerca del podio ha sido una sorpresa para mí"
Ha sido su última participación en la Clásica San Sebastián. El bizkaino ha quedado quinto, muy cerca del podium.
Evenepoel hace historia en Donostia con su cuarta txapela
El ciclista belga Remco Evenepoel ha conquistado este sábado su cuarta Clásica San Sebastián, tras imponerse en una dura pugna al ecuatoriano Richard Carapaz. Con esta victoria, el corredor del Red Bull-BORA hace historia en el Boulevard de Donostia al sumar su cuarta txapela. Pello Bilbao, por su parte, ha cruzado la meta en quinta posición.
¡Los últimos kilómetros que han decidido la carrera!
Remco Evenepoel ha atacado y y con él se hallevado a los más fuertes de a carrera. Al final, la victoria ha sido un mano a mano entre eel belga y Richard Carapaz. Pello Bilbao ha sido quinto en su última participación.
Presentan a los corredores y equipos que competirán en la Clásica de San Sebastián
Este sábado se disputa la Clásica de San Sebastián, en la que participarán los equipos vascos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural y Kern Pharma, así como los ciclistas vascos Pello Bilbao, Ion Izagirre o Xabier Mikel Azparren, entre otros.
Primoz Roglic será baja en la Clásica de San Sebastián y en la Vuelta a Burgos tras ser atropellado por un coche
El ciclista del Red Bull–BORA–hansgrohe sufrió un accidente hace unos días, según ha confirmado el propio esloveno en sus redes sociales.
La Clásica sigue siendo un escaparate para los grandes ciclistas
En la lista de participantes de la Clásica de San Sebastián aparecen grandes ilustres. Campeones del Mundo como Michal Kwiatkowski o Remco Evenepoel, entre otros, buscarán repetir éxito en las calles de Donostia.
EN DIRECTO: La Clásica de San Sebastián, Donostia-Donostia (221,1 km)
Emisión en directo de la edición 45 de la Clásica San Sebastián.
Patxi Vila: “Evenepoel es el favorito para la Clásica de San Sebastián después de ver cómo ha acabado el Tour”
El director deportivo asistente del Red Bull–BORA–hansgrohe analiza la actuación de su equipo en el Tour de Francia, así como los detalles de la preparación de Remco Evenepoel, el principal favorito para ganar la Clásica de San Sebastián que se disputa este sábado.