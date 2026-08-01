Clásica de San Sebastián
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¡Los últimos kilómetros que han decidido la carrera!

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Donostiako Klasikoa igoeta
18:00 - 20:00
Carapaz y Evenepoel, en la última subida. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: 2026ko Donostiako Klasikoa erabaki duten azken kilometroak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Remco Evenepoel ha atacado y y con él se hallevado a los más fuertes de a carrera. Al final, la victoria ha sido un mano a mano entre eel belga y Richard Carapaz. Pello Bilbao ha sido quinto en su última participación.

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