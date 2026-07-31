El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha proclamado campeón de la 103ª Clásica de Ordizia, tras imponerse en un ajustado esprint final al navarro Igor Arrieta (UAE Emirates), con quien ha protagonizado un ataque definitivo en el descenso final a tres kilómetros de la meta. Arrieta, que defendía título, no ha podido con la punta de velocidad de Silva.