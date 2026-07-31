La Clásica sigue siendo un escaparate para los grandes ciclistas
En la lista de participantes de la Clásica de San Sebastián aparecen grandes ilustres. Campeones del Mundo como Michal Kwiatkowski o Remco Evenepoel, entre otros, buscarán repetir éxito en las calles de Donostia.
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El ciclista del Red Bull–BORA–hansgrohe sufrió un accidente hace unos días, según ha confirmado el propio esloveno en sus redes sociales.
EN DIRECTO: La Clásica de San Sebastián, Donostia-Donostia (221,1 km)
Emisión en directo de la edición 45 de la Clásica San Sebastián.
Patxi Vila: “Evenepoel es el favorito para la Clásica de San Sebastián después de ver cómo ha acabado el Tour”
El director deportivo asistente del Red Bull–BORA–hansgrohe analiza la actuación de su equipo en el Tour de Francia, así como los detalles de la preparación de Remco Evenepoel, el principal favorito para ganar la Clásica de San Sebastián que se disputa este sábado.
Markel Beloki gana el Tour de l'Ain tras aguantar con los mejores en la tercera etapa
A sus 21 años, es la primera victoria de una clasificación general en una vuelta por etapas para el ciclista alavés.
Markel Beloki gana la segunda etapa del Tour de l'Ain y se pone líder
A sus 21 años, es el primer triunfo del ciclista alavés como profesional, después de haber ganado el Tour de Alsacia en 2025 y haberse proclamado campeón de España júnior contrarreloj en 2023.
Remco Evenepoel, gran favorito, buscará este sábado su cuarta Clásica San Sebastián
El ganador en 2019, 2022, 2023 tendrá que superar, entre otros, al vencedor la pasada edición Giulio Ciccone, Bauke Mollema y Mads Pedersen. También se espera en la línea de salida a Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Enric Mas, Nairo Quintana e Ion Izagirre.
Guillermo Thomas Silva gana la Clásica de Ordizia
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha proclamado campeón de la 103ª Clásica de Ordizia, tras imponerse en un ajustado esprint final al navarro Igor Arrieta (UAE Emirates), con quien ha protagonizado un ataque definitivo en el descenso final a tres kilómetros de la meta. Arrieta, que defendía título, no ha podido con la punta de velocidad de Silva.
Confirmados los equipos que participarán en la Clásica San Sebastián de 2026
La 45ª edición de la Clásica San Sebastián se disputará el 1 de agosto, 175 ciclistas de 25 equipos distintos competirán por llevarse la victoria.
La 81 edición del Circuito de Getxo se disputará el 2 de agosto con salida en Bilbao y meta en Arkotxa
Un recorrido de poco más de 172 kilómetros que, como novedad, contará con dos ascensiones a Pike. El año pasado la carrera se saldó con victoria para Isaac del Toro y este año contará, entre otros, con Igor Arrieta, Alex Aranburu, Ion Izagirre y Pello Bilbao en la salida.