CLÁSICA SAN SEBASTIÁN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Clásica sigue siendo un escaparate para los grandes ciclistas

Publicidad
Giulio Ciccone, Donostiako Klasikoan.
18:00 - 20:00
Giulio Ciccone, en la Clásica de San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Donostiako Klasikoak erakusleiho izaten jarraitzen du txirrindulari handientzat
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

En la lista de participantes de la Clásica de San Sebastián aparecen grandes ilustres. Campeones del Mundo como Michal Kwiatkowski o Remco Evenepoel, entre otros, buscarán repetir éxito en las calles de Donostia.

Otras competiciones de ciclismo Clásica San Sebastián Ciclismo Remco Evenepoel

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X