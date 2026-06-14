Isaac del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison, de 120,1 km.
Del Toro ha atacado a 8,8 km de la cima y ha entrado en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07.
La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a un minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X).
El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y Juan Ayuso. Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar.
Se han animado ocho corredores en la escapada del día. El mejor clasificado ha sido el francés Bisieux, a 4.40 minutos, lo que no ha alterado demasiado al sector de los favoritos. El pelotón no ha dejado que la avanzadilla juntara muchos minutos de adelanto.
Isaac Del Toro, ganador de la carrera
"Es una victoria genial, no me lo puedo creer"
UAE ha ido con todo en la subida al Plateau de Solaison. Pablo Torres ha tensado la cuerda para hacer la primera selección entre los favoritos y de paso poner a los fugados a tiro de piedra. Cuando el madrileño se ha apartado, a 8,8 km de meta, Del Toro se ha enganchado con Rodríguez y Paret Peintre. Jorgenson ni ha intentado seguir al mexicano, Ayuso se ha descolgado, y Tuckwell se ha despedido del maillot amarillo.
La siguiente víctima ha sido Carlos Rodríguez, exhausto tras una larga escapada. Del Toro ha comenzado su particular cronoescalada. En ese momento, Ayuso ha soltado su carta por el podio, capaz de soltar a Jorgenson y Johannessen.
Ascenso triunfal para Del Toro, que no ha cedido un solo segundo en los últimos km. Segundo triunfo consecutivo en final en alto, apareciendo en los momentos claves y decisivo.
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Del Toro ha entrado en meta escapado, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen.
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