Isaac del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison, de 120,1 km.

Del Toro ha atacado a 8,8 km de la cima y ha entrado en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07.

La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a un minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X).

El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y Juan Ayuso. Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar.

Se han animado ocho corredores en la escapada del día. El mejor clasificado ha sido el francés Bisieux, a 4.40 minutos, lo que no ha alterado demasiado al sector de los favoritos. El pelotón no ha dejado que la avanzadilla juntara muchos minutos de adelanto.