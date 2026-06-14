Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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Último kilómetro de la octava y última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

Isaac del Toro
18:00 - 20:00
Isaac del Toro celebra la victoria. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Auvernia-Rotdano-Alpeetako Tourreko zortzigarren eta azken etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia Ródano Alpes tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison. La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).
Así ha sido el último kilómetro del ciclista mexicano.

Isaac del Toro UCI World Tour Tour Auvergne-Rhône-Alpes Otras competiciones de ciclismo

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