Último kilómetro de la octava y última etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell. Del Toro entró en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).