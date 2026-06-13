Del Toro se impone en el Grand Colombier, Tuckwell sigue líder

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que ha retenido el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA).

Del Toro ha entrado en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, aventajando en 24 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 38 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X). El francés Paul Seixas, quien ha sufrido una dura caída, ha cedido 1.21 minutos.

En la general aguanta el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell, seguido del estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) a 42 segundos y por Del Toro a 49.

La etapa ha tenido que neutralizarse en el descenso del tercer puerto, la Cota de Saint-Maurice-de-Rotherens por la presencia de grava en la carretera.

A 96 km de meta, convulsión total con la aparatosa caída de Paul Seixas. El gran favorito ha estado tendido en la cuneta más de tres minutos. Ha vuelto a subirse a la bici con el culote y maillot hechos jirones, a más de 4 minutos.

Etapa nueva, emocionante, con el Grand Colombier (Especial, 8,5 km al 1,1%) como juez. El Lidl Trek de Ayuso ha sido clave para echar abajo la escapada. El líder Tuckwell enseguida ha cedido.

A 6,6 km de meta ha salido a escena Juan Ayuso, dispuesto a demostrar su mejor versión. Ha atacado a ritmo, soltando a Tulett, Jorgenson, Del Toro, Johannessen y Uijtdebroeks.