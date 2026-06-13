Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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Del Toro se impone en el Grand Colombier, Tuckwell sigue líder

Del Toro ha entrado en meta escapado, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen.
Isaac Del Toro Dauphine
Isaac Del Toro celebrando la victoria. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Del Toro nagusitu da Grand Colombierren, eta Tuckwellek lider jarraitzen du
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que ha retenido el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA).

Del Toro ha entrado en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, aventajando en 24 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 38 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X). El francés Paul Seixas, quien ha sufrido una dura caída, ha cedido 1.21 minutos.

En la general aguanta el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell, seguido del estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) a 42 segundos y por Del Toro a 49.

La etapa ha tenido que neutralizarse en el descenso del tercer puerto, la Cota de Saint-Maurice-de-Rotherens por la presencia de grava en la carretera.

A 96 km de meta, convulsión total con la aparatosa caída de Paul Seixas. El gran favorito ha estado tendido en la cuneta más de tres minutos. Ha vuelto a subirse a la bici con el culote y maillot hechos jirones, a más de 4 minutos.

Etapa nueva, emocionante, con el Grand Colombier (Especial, 8,5 km al 1,1%) como juez. El Lidl Trek de Ayuso ha sido clave para echar abajo la escapada. El líder Tuckwell enseguida ha cedido.

A 6,6 km de meta ha salido a escena Juan Ayuso, dispuesto a demostrar su mejor versión. Ha atacado a ritmo, soltando a Tulett, Jorgenson, Del Toro, Johannessen y Uijtdebroeks.

18:00 - 20:00

Se ha echado la etapa a la espalda en busca del triunfo. A 4 km de meta, Del Toro ha arrancado ante los ojos de Jorgenson, sin respuesta. A 1,6 km de meta ya iban juntos, pero el mexicano tenía una bala más y la ha gastado arrancando apenas ponerse a la altura del alicantino.

Del Toro se ha venido arriba mientras Ayuso cedía. El líder del equipo emiratí ha levantado los brazos después de 90 días, cuando venció en la Tirreno Adriático.

Clasificación de la etapa

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