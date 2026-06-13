Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

18:00 - 20:00

Isaac del Toro. Foto: @tourauverhalpes 

Euskaraz irakurri: Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell.

Del Toro entró en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).

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