Van Gils se impone en el esprint de la sexta etapa y Truckwell es el nuevo líder

Muchos ataques de salida que desembocaron en una fuga de medio pelotón, con 60 hombres como avanzadilla. El mejor clasificado era el australiano Tuckwell (Red Bull Bora), a 1.03 minutos del líder en la general, dato que no inquietó al segundo pelotón, donde estaban Ayuso, Seixas y Del Toro.

El final prometía emoción con dos puertos de primera encadenados. En el primero, la Cota D'Hery-sur-Ugine, la escapada se redujo a la mitad: 25 hombres al comando. Aguantaban Torres, Cristian Rodríguez, Castrillo, García Pierna y Parra. Y entre los nombres distinguidos Quinn Simmons, Armirail, Guillaume Martin y Tobias Johannessen, entre otros.

La subida hasta Crest Voland animó la fiesta. Por delante se fueron Pablo Torres, Van Gils y Johannessen, a los que se unió más tarde Tuckwell. Y por detrás, emergió Seixas a 3,5 de meta para imponer un ritmo exigente que aguantó Del Toro, pero no Juan Ayuso.

Van Gils se mostró ambicioso, tanto como Johannessen, y ambos soltaron a Pablo Torres. Con la meta a la vista atacó el nórdico, pero la respuesta del belga fue letal, dejando sentado al rival.

Mientras, Seixas observó que Del Toro no cedía. Llegaron juntos y juntos distanciaron a Ayuso y Jorgenson en la etapa, y se aproximaron en la general.