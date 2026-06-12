Sprint entre Van Gils y Tobian Halland Johannessen en la sexta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
En un duelo, Van Gils se ha impuesto al esprint al ciclista noruego Tobian Halland Johannessen (Uno X) con un tiempo de 4h.06.34, a una media de 44,4 km/h. La tercera plaza ha sido para Tuckwell, el nuevo líder.
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Van Gils se impone en el esprint de la sexta etapa y Truckwell es el nuevo líder
Johannessen ha lanzado el ataque en el esprint final, pero Van Gils ha tirado de piernas para adelantarlo e imponerse en la meta.
Van Aert se lleva la quinta etapa en un sprint masivo
Wout Van Aert (Team Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Un sprint masivo ha decidido el resultado de hoy, el belga ha sido superior al resto y ha conseguido su segunda victoria de la temporada, en Montrond-les-Bains.
Wout Van Aert se lleva la quinta etapa en un esprint masivo, en Parc des Oiseaux
Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, pero han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.
Esprint del grupo de escapados, y victoria de Simmons, en la cuarta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista estadounidense del Lidl-Trek ha sido el más rápido de la escapada, que, por unos pocos segundos, ha llegado a la meta, en Montrond-les-Bains, este miércoles.
Quinn Simmons hace honor a la escapada del día y Alex Baudin sigue líder
El campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).
Sprint de Jorgenson que ha dado la victoria a Team Visma en la contrarreloj por equipos
El esprint final del estadounidense Matteo Jorgenson ha dado la victoria al Team Visma en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. INEOS ha sido segundo y EF Education, tercero. Por lo tanto, el francés Alex Baudin sigue siendo el líder de la carrera.
El Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos en Perreux
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS, y el tercero para el EF Education - EasyPost, a 29 segundos de los ganadores. Así, el francés Alex Baudin ha logrado mantener el liderato.
Último kilómetro de la 2ª etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes ganado por Anthon Charmig
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El danés ha logrado así la segunda victoria de su carrera. El francés Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) ha sido segundo y Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), tercero.
Charmig culmina una larga fuga en la segunda etapa con final en Le Puy-en-Velay
El ciclista danés del equipo Uno-X Mobility se ha impuesto tras estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros. En la última subida del día han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario.