Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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Sprint entre Van Gils y Tobian Halland Johannessen en la sexta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Van Gils garaile
18:00 - 20:00
Van Gils se impone en Crest Voland. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Van Gils eta Tobian Halland Johannessen arteko esprinta, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko seigarren etapanpan
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KIROLAK EITB

Última actualización

En un duelo, Van Gils se ha impuesto al esprint al ciclista noruego Tobian Halland Johannessen (Uno X) con un tiempo de 4h.06.34, a una media de 44,4 km/h. La tercera plaza ha sido para Tuckwell, el nuevo líder.

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