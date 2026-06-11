Wout Van Aert se lleva la quinta etapa en un esprint masivo, en Parc des Oiseaux
El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) se ha impuesto al esprint en la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195.8 km, en la que ha mantenido el maillot amarillo de líder el francés Alex Baudin (EF Education).
Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, que han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.
En un esprint bien planificado por el Visma, Van Aert ha sido el más rápido y ha levantado los brazos con un tiempo de 4h.32.59, a una media de 43,2 km/hora. le ha siguido el francés Hugo Hofstetter (NSN) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain).
En la clasificación general no se han producido cambios. Baudin mantiene el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre su compatriota Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley.
Este viernes de disputa la sexta etapa entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182.3 km.
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Van Aert se lleva la quinta etapa en un sprint masivo
Wout Van Aert (Team Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Un sprint masivo ha decidido el resultado de hoy, el belga ha sido superior al resto y ha conseguido su segunda victoria de la temporada, en Montrond-les-Bains.
Esprint del grupo de escapados, y victoria de Simmons, en la cuarta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista estadounidense del Lidl-Trek ha sido el más rápido de la escapada, que, por unos pocos segundos, ha llegado a la meta, en Montrond-les-Bains, este miércoles.
Quinn Simmons hace honor a la escapada del día y Alex Baudin sigue líder
El campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).
Sprint de Jorgenson que ha dado la victoria a Team Visma en la contrarreloj por equipos
El esprint final del estadounidense Matteo Jorgenson ha dado la victoria al Team Visma en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. INEOS ha sido segundo y EF Education, tercero. Por lo tanto, el francés Alex Baudin sigue siendo el líder de la carrera.
El Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos en Perreux
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS, y el tercero para el EF Education - EasyPost, a 29 segundos de los ganadores. Así, el francés Alex Baudin ha logrado mantener el liderato.
Último kilómetro de la 2ª etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes ganado por Anthon Charmig
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El danés ha logrado así la segunda victoria de su carrera. El francés Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) ha sido segundo y Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), tercero.
Charmig culmina una larga fuga en la segunda etapa con final en Le Puy-en-Velay
El ciclista danés del equipo Uno-X Mobility se ha impuesto tras estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros. En la última subida del día han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario.
Último kilómetro de la 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier.
Alex Baudin sorprende desde la fuga y estrena el liderato del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista francés del EF Education se ha impuesto en solitario en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, mientras que Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon) han completado el pódium.