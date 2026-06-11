Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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Wout Van Aert se lleva la quinta etapa en un esprint masivo, en Parc des Oiseaux

Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, pero han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.
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El ciclista belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) en línea de meta. Imagen: Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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KIROLAK EITB

Última actualización

El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) se ha impuesto al esprint en la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Saint-Chamond  y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195.8 km, en la que ha mantenido el maillot amarillo de líder el francés Alex Baudin (EF Education).

18:00 - 20:00

Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, que han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.

En un esprint bien planificado por el Visma, Van Aert ha sido el más rápido y ha levantado los brazos con un tiempo de 4h.32.59, a una media de 43,2 km/hora. le ha siguido el francés Hugo Hofstetter (NSN) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain).

En la clasificación general no se han producido cambios. Baudin mantiene el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre su compatriota Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley.

Este viernes de disputa la sexta etapa entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182.3 km.

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