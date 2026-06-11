Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, que han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.

En un esprint bien planificado por el Visma, Van Aert ha sido el más rápido y ha levantado los brazos con un tiempo de 4h.32.59, a una media de 43,2 km/hora. le ha siguido el francés Hugo Hofstetter (NSN) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain).

En la clasificación general no se han producido cambios. Baudin mantiene el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre su compatriota Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley.

Este viernes de disputa la sexta etapa entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182.3 km.