Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
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Quinn Simmons hace honor a la escapada del día y Alex Baudin sigue líder

El campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).
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El estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek), victorioso en Montrond-les-Bains. Imagen: Tour Auvernia-Ródano-Alpes
Euskaraz irakurri: Quinn Simmonsek irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren laugarren etapa
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek) ha hecho buena la escapada del día para imponerse en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, de 167,4 km, en la que ha mantenido el liderato el francés Alex Baudin (EF Education).

Auverniako Tourra 4 etapa
18:00 - 20:00
Esprint del grupo de escapados

Con un tiempo de 3h.34.09, a una media de 46,9 km/hora, el campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).

En la general sigue con el maillot amarillo Alex Baudin con una ventaja de 12 segundos sobre su compatriota Kevin Vauquelin.

Este jueves se disputa la quinta etapa, entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195,8 km.

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