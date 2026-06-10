Con un tiempo de 3h.34.09, a una media de 46,9 km/hora, el campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).

En la general sigue con el maillot amarillo Alex Baudin con una ventaja de 12 segundos sobre su compatriota Kevin Vauquelin.

Este jueves se disputa la quinta etapa, entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195,8 km.