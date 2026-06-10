4ª etapa
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Esprint del grupo de escapados, y victoria de Simmons, en la cuarta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Auverniako Tourra 4 etapa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ihesaldiko txirrindularien arteko esprinta, eta Simmonsen garaipena, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko laugarren etapan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista estadounidense del Lidl-Trek ha sido el más rápido de la escapada, que, por unos pocos segundos, ha llegado a la meta, en Montrond-les-Bains, este miércoles.

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