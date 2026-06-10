Esprint del grupo de escapados, y victoria de Simmons, en la cuarta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista estadounidense del Lidl-Trek ha sido el más rápido de la escapada, que, por unos pocos segundos, ha llegado a la meta, en Montrond-les-Bains, este miércoles.
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Quinn Simmons hace honor a la escapada del día y Alex Baudin sigue líder
El campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).
Sprint de Jorgenson que ha dado la victoria a Team Visma en la contrarreloj por equipos
El esprint final del estadounidense Matteo Jorgenson ha dado la victoria al Team Visma en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. INEOS ha sido segundo y EF Education, tercero. Por lo tanto, el francés Alex Baudin sigue siendo el líder de la carrera.
El Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos en Perreux
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS, y el tercero para el EF Education - EasyPost, a 29 segundos de los ganadores. Así, el francés Alex Baudin ha logrado mantener el liderato.
Último kilómetro de la 2ª etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes ganado por Anthon Charmig
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El danés ha logrado así la segunda victoria de su carrera. El francés Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) ha sido segundo y Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), tercero.
Charmig culmina una larga fuga en la segunda etapa con final en Le Puy-en-Velay
El ciclista danés del equipo Uno-X Mobility se ha impuesto tras estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros. En la última subida del día han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario.
Último kilómetro de la 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier.
Alex Baudin sorprende desde la fuga y estrena el liderato del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista francés del EF Education se ha impuesto en solitario en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, mientras que Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon) han completado el pódium.
EN DIRECTO: 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes
Ibon Ruiz: “Iba muy convencido de que iba a ganar”
Ibon Ruiz (Kern Pharma) logró ayer su primera victoria como profesional en el Mercan'Tour. Su valoración es muy positiva, ya que “le ha costado” obtenerla, y espera que valga para que los patrocinadores apuesten por ellos.