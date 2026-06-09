TOUR AUVERNIA-RÓDANO-ALPES

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Sprint de Jorgenson que ha dado la victoria a Team Visma en la contrarreloj por equipos

Matteo Jorgenson
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Team Vismari taldekako erlojupekoan garaipena eman dion Jorgensonen esprinta
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U. A. E. | KIROLAK EITB

Última actualización

El esprint final del estadounidense Matteo Jorgenson ha dado la victoria al Team Visma en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. INEOS ha sido segundo y EF Education, tercero. Por lo tanto, el francés Alex Baudin sigue siendo el líder de la carrera.

El equipo Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
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