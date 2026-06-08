CICLISMO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Último kilómetro de la 2ª etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes ganado por Anthon Charmig

Anthon Charmig
18:00 - 20:00

Anthon Charmig. Imagen: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Euskaraz irakurri: Anthon Charmigek irabazi duen Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 2. etapako azken kilometroa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El danés ha logrado así la segunda victoria de su carrera. El francés Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) ha sido segundo y Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), tercero.

Anthon Charmig gana la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X