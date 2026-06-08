Último kilómetro de la 2ª etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes ganado por Anthon Charmig
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El danés ha logrado así la segunda victoria de su carrera. El francés Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) ha sido segundo y Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), tercero.
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Charmig culmina una larga fuga en la segunda etapa con final en Le Puy-en-Velay
El ciclista danés del equipo Uno-X Mobility se ha impuesto tras estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros. En la última subida del día han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario.
Último kilómetro de la 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier.
Alex Baudin sorprende desde la fuga y estrena el liderato del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista francés del EF Education se ha impuesto en solitario en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, mientras que Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon) han completado el pódium.
EN DIRECTO: 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes
Ibon Ruiz: “Iba muy convencido de que iba a ganar”
Ibon Ruiz (Kern Pharma) logró ayer su primera victoria como profesional en el Mercan'Tour. Su valoración es muy positiva, ya que “le ha costado” obtenerla, y espera que valga para que los patrocinadores apuesten por ellos.
Ibon Ruiz gana la Clásica Alpes Marítimos
El ciclista vitoriano del Kern Pharma ha obtenido la victoria, este miércoles, en la carrera, que se disputa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en Francia. En el Tour de Valonia, el corredor vizcaíno del Movistar Jon Barrenetxea se ha caído y podría tener rota la clavícula.
Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El Tour Auvernia-Ródano-Alpes se disputará entre el 7 y el 14 de junio, y comenzará en Vizille, y concluirá en Plateau de Solaison. Las ocho etapas van a ser emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
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La ciclista zarauztarra ha sido tercera tanto en la clasificación general como en la última etapa que ha finalizado en el alto de Lagunas de Neila, donde se ha impuesto la campeona Yara Kastelijn.
Paula Blasi gana el Durango-Durango Emakumeen Saria, con una exhibición
La corredora catalana del UAE, que acaba de adjudicarse la Vuelta a España, ha llegado a la meta en solitario; la francesa Evita Muzic (FDJ) ha ido segunda, y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), tercera.