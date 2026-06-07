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Último kilómetro de la 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Alex Boudin azken kilometroa
18:00 - 20:00
Tour de Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 1. etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier. 

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