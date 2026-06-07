Último kilómetro de la 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier.
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Alex Baudin sorprende desde la fuga y estrena el liderato del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista francés del EF Education se ha impuesto en solitario en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, mientras que Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon) han completado el pódium.
EN DIRECTO: 1ª etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes
Ibon Ruiz: “Iba muy convencido de que iba a ganar”
Ibon Ruiz (Kern Pharma) logró ayer su primera victoria como profesional en el Mercan'Tour. Su valoración es muy positiva, ya que “le ha costado” obtenerla, y espera que valga para que los patrocinadores apuesten por ellos.
Ibon Ruiz gana la Clásica Alpes Marítimos
El ciclista vitoriano del Kern Pharma ha obtenido la victoria, este miércoles, en la carrera, que se disputa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en Francia. En el Tour de Valonia, el corredor vizcaíno del Movistar Jon Barrenetxea se ha caído y podría tener rota la clavícula.
Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El Tour Auvernia-Ródano-Alpes se disputará entre el 7 y el 14 de junio, y comenzará en Vizille, y concluirá en Plateau de Solaison. Las ocho etapas van a ser emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Yara Kastelijn gana la Vuelta a Burgos y Usoa Ostolaza completa el pódium
La ciclista zarauztarra ha sido tercera tanto en la clasificación general como en la última etapa que ha finalizado en el alto de Lagunas de Neila, donde se ha impuesto la campeona Yara Kastelijn.
Paula Blasi gana el Durango-Durango Emakumeen Saria, con una exhibición
La corredora catalana del UAE, que acaba de adjudicarse la Vuelta a España, ha llegado a la meta en solitario; la francesa Evita Muzic (FDJ) ha ido segunda, y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), tercera.
Jon Barrenetxea gana el Tour du Finistère y la Boucles de l'Aulne
El ciclista vasco ha sido el mejor en las dos carreras, que se han disputado el sábado y el domingo en Bretaña. Con estas victorias, el de Gamiz-Fika suma cuatro como profesional, ya que también ganó el Circuito de Getxo de 2024 y una etapa de la Vuelta a Andalucía de 2025.
Cat Ferguson gana la Navarra Women’s Elite Classic de 2026, y reedita su triunfo de hace un año
La ciclista británica del Movistar ha sido la más rápida, en Pamplona, en el esprint que ha decidido la carrera, este miércoles. Este vídeo recoge el último kilómetro de la prueba, en la que Ruby Roseman-Gannon y Fiona Mangan han completado el pódium.