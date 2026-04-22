Huyko Harresirako igoera Flèche Wallonneko azken kilometroan; Paul Seixas gailendu da
Decathlon taldeko frantziar gazteak lasterketako igoera erabakigarria egin du erasoa, eta aurkari guztiak atzean utzi ditu. Ion Izagirre bikain aritu da, eta zazpigarren postua eskuratu du.
Paul Seixas eta Demi Vollering Huyko harresian nagusitu dira, eta bereganatu egin dute Flèche Wallonne
Gizonezkoen proban, Seixasek izan du aginte makila azken igoeran, gailurretik 200 metrora erasoa jo, eta helmugan besoak altxatu ditu. Emakumezkoen lasterketan, Volleringek bigarren aldiz jaso ditu besoak Huyn. Volleringen garaipena eztabaidaezina izan da, indartsuena izan baita Huyko Harresiaren igoeran.
Lieja–Bastogne–Lieja 2026 Klasikoaren ibilbidea eta profila
Lasterketak amaiera aldatuko da, antolatzaileek igoera historikoen aurreko tartea gogortzea erabaki baitute, bi mendate berri gehituz: Col du Maquisard eta Cote de Desnie.
Usoa Ostolaza gailendu da Eibarko Hiria Sari Nagusian
Laboral Kutxako txirrindularia bakarka helmugaratu da Eibarren, lasterketa Izuako igoeran erabaki ostean.
Evenepoel eta Paula Blasi nagusitu dira Amstel Gold Racen
Evenepoel esprintean gailendu zaio Mattias Skjelmose daniarrari, eta Paula Blasi txirrindulari kataluniarrak garaipen historikoa lortu du igande honetan emakumezkoen Amstel Gold Race lasterketaren 12. edizioan.
Pinarellori O Gran Camiñoko bosgarren etapan garaipena eman dizkioten azken metroak
Alessandro Pinarello (NSN Cycling) italiarrak irabazi O Gran Camiñoko bosgarren eta azken etapa. Salikapen nagusian, Adam Yates (UAE) geratu da lehen postuan, Nordhagen (Visma) bigarrenean, eta Pinarello (NSN Cycling) bera hirugarrenean.
Pinarellok eskuratu du azken etapa, eta Adam Yates nagusitu da O Gran Camiñoko lasterketan
Adam Yates britainiarrak ostiralean lortutako maillot horia defendatuta Galiziako lasterketa garaitu du, Derek Gee kanadiarraren lekua hartzeko.
Adam Yates gailendu da Cabeza de Meda mendatean, eta lidertza bereganatu du O Gran Camiñon
UAE taldeko liderra bakarka helmugaratu da Cabeza de Medan, amaieratik 3,5 kilometrora erasoa jo eta bere aurkari guztiak atzean utzita.
Adam Yatesen azken erasoa eta garaipena O Gran Camiñoko etapa nagusian
Britainiarrak erasoa jo du helmugarako 3,5 kilometroren faltan eta inor ez da gai izan bere erritmoari jarraitzeko. Jørgen Nordhagen norvegiarra saiatu da sailkapen nagusiari agur ez esateko, baina Visma taldeko txirrindularia ere ezinean aritu da. Gauza bera gertatu zaio Alessandro Pinarello gaur arteko liderrari ere.
Romeok erakustaldia eman eta etapa irabazi du Padronen, eta Pinarello da lider berria
Movistar taldeko txirrindulariak irabazi du O Gran Camiñoko hirugarren etapa, Carballo eta Padron artean. 22 urteko txirrindulari gazteak seigarren garaipena du profesional mailan.